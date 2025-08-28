Onimusha: Way of the Sword ganha demo jogável e 10 minutos de gameplay
A Capcom marcou presença forte na gamescom 2025, apresentando ao público a aguardada demo jogável de Onimusha: Way of the Sword, primeiro título inédito da franquia em anos. Além da chance de jogar no evento, a empresa também liberou um vídeo oficial de 10 minutos de gameplay, que trouxe uma amostra do que os fãs podem esperar: combates brutais, chefes icônicos e a atmosfera sombria que tornou a série um clássico dos anos 2000.
