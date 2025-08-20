Onimusha Way of the Sword ganha trailer sombrio com monstros perturbadores Novo vídeo “Os Experimentos Genma” mostra laboratório sinistro em Quioto e revela monstros grotescos que desafiarão Musashi Miyamoto... Game Hall|Do R7 20/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h39 ) twitter

Novo vídeo “Os Experimentos Genma” mostra laboratório sinistro em Quioto e revela monstros grotescos que desafiarão Musashi Miyamoto! A Capcom resolveu caprichar no clima sombrio da gamescom 2025 e soltou um trailer de arrepiar para Onimusha: Way of the Sword, intitulado “Os Experimentos Genma”. O vídeo nos leva direto para um laboratório secreto nas profundezas de Quioto, onde o enigmático Dokyo toca o terror criando criaturas que parecem ter saído do pior pesadelo de qualquer jogador. É Onimusha em sua essência: violência estilizada, monstros grotescos e aquele sabor de ação samurai misturada com terror que só a série sabe entregar.

Para mais detalhes e para não perder nada sobre esse retorno triunfal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

