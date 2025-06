Onimusha: Way of the Sword surge das trevas com trailer novo na Summer Game Fest Salve, samurais de sofá e espadachins de botão! A Capcom resolveu soltar mais uma fatia suculenta do seu novo banquete demoníaco, Onimusha... Game Hall|Do R7 07/06/2025 - 10h16 (Atualizado em 07/06/2025 - 10h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Salve, samurais de sofá e espadachins de botão! A Capcom resolveu soltar mais uma fatia suculenta do seu novo banquete demoníaco, Onimusha: Way of the Sword, durante o Summer Game Fest 2025.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa nova aventura épica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Resident Evil Requiem é anunciado e promete pesadelos lindamente renderizados em 4K

Sagat, C. Viper, Alex e Ingrid estão chegando em Street Fighter 6

Stranger Than Heaven é revelado com drama, porrada e aquele cheirinho de Yakisoba existencial em 4K