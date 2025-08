Os fantasmas de K’aresh: Entrevistamos Stephanie Yoon e George Velev, do WoW, sobre o que esperar da nova etapa da franquia A próxima grande história de World of Warcraft abre espaço para antigos mistérios do universo criado pela Blizzard. Em Ghosts of K’... Game Hall|Do R7 31/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 31/07/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

A próxima grande história de World of Warcraft abre espaço para antigos mistérios do universo criado pela Blizzard. Em Ghosts of K’aresh, os Etéreos deixam de ser apenas figuras secundárias e ganham um território próprio, com conteúdo inédito e ligações diretas com expansões passadas.

Para saber mais sobre essa nova etapa da franquia e as entrevistas com os desenvolvedores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Once Upon a Katamari é anunciado com lançamento em outubro para PC e consoles

Dragon Ball: The Breakers Temporada 9 – Agora com mais Broly

EA promete não subir os preços… ainda!