Os inimigos imortais mais assustadores dos jogos de terror Existem jogos de terror em que a munição é escassa, o inventário é pequeno e o protagonista já parece meio quebrado emocionalmente... Game Hall|Do R7 30/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 30/08/2025 - 17h18 )

Game Hall

Existem jogos de terror em que a munição é escassa, o inventário é pequeno e o protagonista já parece meio quebrado emocionalmente antes mesmo da primeira cutscene. Mas ainda assim, temos alguma chance. Sempre há aquele fio de esperança de que uma shotgun na cara do monstro resolva a situação. Só que nem sempre. Alguns inimigos foram criados não para serem derrotados, mas para existirem como força da natureza, um lembrete constante de que o jogador é frágil. Eles não morrem, não somem, não cansam. Estão ali apenas para perseguir, causar pânico e nos obrigar a jogar escondido debaixo do cobertor.

Para saber mais sobre esses inimigos imortais que marcaram a história dos jogos de terror, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

