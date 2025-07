Os jogos indie de 2025 estão comendo o mercado pelas beiradas Blue Prince, South of Midnight e Cabernet mostram que quem manda no game design hoje é quem não tem dinheiro pra desperdiçar com NFT... Game Hall|Do R7 11/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Blue Prince, South of Midnight e Cabernet mostram que quem manda no game design hoje é quem não tem dinheiro pra desperdiçar com NFT de espada brilhante. Por RumbleTech – defensor oficial do dev que trabalha com café frio e sonho quente!

Para saber mais sobre como os jogos indie estão revolucionando o mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Deadeye chega atirando em Black Desert Console, e Ulukita me deixou espiritualmente desidratada

Copa City abre financiamento no Kickstarter e chega em março de 2026

PUBG x AESPA? Colab brilhante, tiroteio K-Pop e camuflagem de veículo estilo passe de moda