Os simuladores mais bizarros da Steam – do pão ninja à cabra psicopata

Imagem: Coffee Stain Studios / Divulgação
Simulador de vida, simulador de fazenda, simulador de corrida… todo gamer já esbarrou nesses títulos que tentam replicar a realidade. Mas a real é que a Steam virou a feira livre do absurdo digital. É tanta ideia esquisita sendo vendida como “simulação” que parece até brainstorm de churrasco depois da quinta cerveja: “e se a gente fizesse um jogo onde você é… um pão?!”

