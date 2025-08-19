Outlaws + Handful of Missions: Remaster chega em novembro trazendo o Velho Oeste em 4K e 120 FPS A poeira levantou de novo, parceiro. A Atari, LucasArts e a Nightdive Studios anunciaram oficialmente o retorno de um clássico cult... Game Hall|Do R7 19/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h58 ) twitter

Game Hall

A poeira levantou de novo, parceiro. A Atari, LucasArts e a Nightdive Studios anunciaram oficialmente o retorno de um clássico cult: Outlaws + Handful of Missions: Remaster, chegando dia 20 de novembro para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e até no Switch (coitado, já preparando pra rodar a 25 FPS suado no modo portátil).

