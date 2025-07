Outlive na Retrocon 2025 é respeito máximo à velha guarda gamer Segura essa, senhores generais de gabinete e comandantes das LANs de outrora: Outlive — sim, aquele Outlive mesmo, o RTS tupiniquim... Game Hall|Do R7 17/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 17/07/2025 - 14h38 ) twitter

Game Hall

Segura essa, senhores generais de gabinete e comandantes das LANs de outrora: Outlive — sim, aquele Outlive mesmo, o RTS tupiniquim que enfiou o pé na porta da indústria lá em 2000 — tá de volta, mais vivo do que nunca, e vai marcar presença na Retrocon 2025, o maior evento de cultura gamer retrô do Brasil. E não vem só com nostalgia, não. Vem com documentário, jogatina raiz e homenagem à velha guarda que fazia update de driver no disquete.

Não perca a chance de reviver essa história incrível e consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

