Overwatch 2 encontra Persona 5 na Temporada 18
Ai, meu coraçãozinho nerd que ainda suspira quando ouve “Wake Up, Get Up, Get Out There” não estava preparado para isso: Overwatch 2 vai ter uma colaboração com Persona 5! E não é rumor de fórum, não — foi revelado oficialmente no trailer da Temporada 18, mostrado na gamescom 2025. Eu quase derrubei meu café quando vi aquele personagem com jeitão de Joker piscando na tela.
