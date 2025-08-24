Logo R7.com
Overwatch 2 encontra Persona 5 na Temporada 18

Game Hall|Do R7

Ai, meu coraçãozinho nerd que ainda suspira quando ouve “Wake Up, Get Up, Get Out There” não estava preparado para isso: Overwatch 2 vai ter uma colaboração com Persona 5! E não é rumor de fórum, não — foi revelado oficialmente no trailer da Temporada 18, mostrado na gamescom 2025. Eu quase derrubei meu café quando vi aquele personagem com jeitão de Joker piscando na tela.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa collab incrível e as novidades da Temporada 18, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

