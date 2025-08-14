Logo R7.com
Overwatch 2: Wuyang chega surfando nas marés para curar e bagunçar o meta

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Gente… eu tô emocionadinha aqui. Sabe quando a Blizzard anuncia um herói novo e você já começa a pensar no cosplay, no highlight que vai postar no TikTok e até na skin lendária que vai fazer você gastar suas moedinhas todas? Pois é, aconteceu de novo. Overwatch 2 ganhou um trailer maravilhoso apresentando Wuyang, o novo suporte que não só cura, mas também chega como aquela maré que ninguém segura.

Não perca a chance de conhecer mais sobre Wuyang e suas habilidades incríveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

