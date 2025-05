Overwatch 2 x Street Fighter 6: o Crossover mais Brabo desde os Vingadores! E aí, tropa da payload e da voadora na cara! Se liga que Overwatch 2 vai entrar no modo arcade turbo com um crossover que parece ter... Game Hall|Do R7 19/05/2025 - 20h16 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h16 ) twitter

E aí, tropa da payload e da voadora na cara! Se liga que Overwatch 2 vai entrar no modo arcade turbo com um crossover que parece ter saído direto do fliperama dos seus sonhos: de 20 de maio a 2 de junho, vai rolar o evento de colaboração mais insano do multiverso gamer — é Overwatch 2 x Street Fighter 6, e o ringue vai pegar fogo como se fosse final de Evo!

Não perca a chance de conferir todos os detalhes desse evento épico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

