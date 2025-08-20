Pac-Man acelera em Sonic Racing: CrossWorlds com trailer fofíssimo
Ai, gente… se no outro dia eu já tava emocionada com o Pac-Man vestindo cosplay de Sonic em Pac-Man World 2 Re-PAC, agora a Sega e a Bandai Namco resolveram dizer: “Magali, você acha que já tá feliz? Então toma mais fofura multiversal!”. E lá vou eu, sorrindo feito criança comendo algodão doce, porque agora temos Pac-Man correndo em Sonic Racing: CrossWorlds.
