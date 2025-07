Pac-Man completa 45 anos e ganha Atari 2600+ amarelinho de presente ūüíõ Tem console, tem cartucho colorido, tem joystick fofo e tem Magali com glitter no rosto e l√°grima nos olhos ūüė≠ūüíõ Meu docinho pixelado... Game Hall|Do R7 22/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h58 ) twitter

Game Hall

Tem console, tem cartucho colorido, tem joystick fofo e tem Magali com glitter no rosto e l√°grima nos olhos Meu docinho pixelado dos anos 80 t√° completando 45 ANINHOS e a Atari, em parceria com a Bandai Namco, decidiu celebrar do jeitinho mais retr√ī, mais delicioso e mais ‚Äúnossa, eu lembro disso!‚ÄĚ poss√≠vel: com uma edi√ß√£o especial do Atari 2600+ toda amarelinha em homenagem ao nosso querido Pac-Man.

Para saber mais sobre essa celebração incrível e todos os detalhes do lançamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

