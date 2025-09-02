Pac-Man World 2 Re-Pac brilha em trailer nostálgico e cheio de novidades Eu tô piscando igual bolinha Power Pellet porque Pac-Man World 2 Re-Pac ganhou trailer novo e eu já tô aqui com as mãozinhas tremendo... Game Hall|Do R7 02/09/2025 - 18h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h38 ) twitter

Game Hall

Eu tô piscando igual bolinha Power Pellet porque Pac-Man World 2 Re-Pac ganhou trailer novo e eu já tô aqui com as mãozinhas tremendo de ansiedade. Quem diria que o meu redondinho favorito, o comedor oficial de bolinhas interdimensionais, ia voltar com tudo, de roupinha nova, mecânicas expandidas e ainda modo cooperativo? Eu tô derretida.

Não perca a chance de reviver essa nostalgia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

