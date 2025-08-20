Pac-Man World 2 Re-PAC e Sonic se unem em DLC com Green Hill Zone
Ai, gente, eu juro que meu coração gamer quase saiu pela boca quando vi a notícia: Pac-Man e Sonic juntos num DLC inédito! É como se dois mundos que sempre viveram paralelos finalmente tivessem decidido dar as mãos e brincar juntos no mesmo parquinho. A Bandai Namco anunciou que Pac-Man World 2 Re-PAC vai ganhar um DLC que traz nada mais, nada menos que a icônica Green Hill Zone para dentro do universo do nosso comilão amarelinho. Isso mesmo, a fase tropical cheia de quadriculados, loopings e molas, que já virou praticamente um símbolo da Sega, vai aparecer em toda sua glória no joguinho do Pac.
