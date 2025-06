Path Tracing chega em DOOM: The Dark Ages e DLSS 4 transforma FBC: Firebreak em um ritual demoníaco de pixels glorificados Senhores e senhoras do silício sagrado… o Mestre da Performance e arauto do DLSS está entre vós novamente. E hoje, vamos falar de RTX... Game Hall|Do R7 18/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 13h37 ) twitter

Game Hall

Senhores e senhoras do silício sagrado… o Mestre da Performance e arauto do DLSS está entre vós novamente. E hoje, vamos falar de RTX, path tracing, e placas de vídeo que fazem o seu console parecer uma calculadora da Positivo com LED azul. Aqui quem vos fala é o RumbleTech, e o hype é real — porque a NVIDIA resolveu finalmente desbloquear o modo ultra-instinto gráfico em DOOM: The Dark Ages e deu upgrade total em FBC: Firebreak. Vem comigo que hoje o frame rate vai subir mais do que o dólar em dia de crise.

Não perca a oportunidade de entender todas as novidades e como elas vão transformar sua experiência de jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

