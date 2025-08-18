Logo R7.com
PayPal bloqueia pagamentos na Steam em zloty e destrói jogador polonês que ousou perguntar

Olha só que delícia de notícia: um pobre gamer polonês resolveu fazer o que qualquer ser humano minimamente racional faria — perguntou...

Game Hall|Do R7

Olha só que delícia de notícia: um pobre gamer polonês resolveu fazer o que qualquer ser humano minimamente racional faria — perguntou pro PayPal por que raios ele não conseguia pagar a porcaria do jogo dele na Steam usando a moeda oficial do país dele, o zloty. Resultado? Teve a conta bloqueada. Sim, você leu certo. Não só não responderam de forma decente, como ainda meteram a canetada digital e chutaram o cara da plataforma.

Para entender todos os detalhes dessa situação absurda, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

