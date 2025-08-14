PayPal some do Steam no Brasil e deixa PC gamers na mão
Mais um dia normal sendo PC gamer no Brasil… Você acorda feliz, liga seu PC Master Race, abre o Steam pra aproveitar aquela promoção de verão, coloca um joguinho indie de 15 conto no carrinho, vai pagar no PayPal… e toma uma voadora de realidade: o PayPal sumiu da lista de opções no Brasil. Sim, meus caros churrasqueiros de FPS e assadores de picanha virtual, o PayPal não é mais aceito no Steam por aqui. E não é só com a gente não — vários outros países também levaram esse soco no estômago digital.
