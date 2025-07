Perfect Dark foi cancelado, mas o trailer “falso” causou uma treta ainda maior Ex-designer responde acusação de que o gameplay mostrado era fake, mas a verdade é tipo um glitch emocional! Olha… se você tá de luto... Game Hall|Do R7 07/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h38 ) twitter

Ex-designer responde acusação de que o gameplay mostrado era fake, mas a verdade é tipo um glitch emocional! Olha… se você tá de luto pelo reboot de Perfect Dark, vem cá, senta do ladinho da Magali, porque hoje o buraco é mais embaixo. E não é um buraco qualquer, é tipo aquele glitch que te joga pra fora do mapa e te deixa olhando pro vazio da existência com a câmera tremendo. O JOGO FOI CANCELADO. O ESTÚDIO FOI FECHADO. E AINDA TÃO DIZENDO QUE O TRAILER DE GAMEPLAY ERA FAKE. Gente, é o pacote completo do apocalipse gamer versão 2025.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

