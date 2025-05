Permafrost: o apocalipse chegou, trouxe um casaco e esqueceu o Sol Você aí, reclamando do frio com 16 graus e dois cobertores? Pois se prepara, porque Permafrost tá chegando pra te mostrar o que é um... Game Hall|Do R7 26/05/2025 - 15h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 15h56 ) twitter

Você aí, reclamando do frio com 16 graus e dois cobertores? Pois se prepara, porque Permafrost tá chegando pra te mostrar o que é um inverno de verdade. E não tô falando de “ai, que ventinho chato no metrô”, tô falando de congelamento de alma, de dígitos e de esperança. No novo trailer revelado na OTK Games Expo, a Toplitz Productions basicamente olhou pra sua alegria e jogou uma nevasca nela.

