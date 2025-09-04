Logo R7.com
Persona 5 Strikers – Guia com dicas essenciais para jogar

Persona 5 Strikers é a continuação direta de Persona 5, lançada originalmente em 2021 para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e depois...

Persona 5 Strikers é a continuação direta de Persona 5, lançada originalmente em 2021 para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e depois disponibilizada também em outras plataformas. Diferente do RPG tradicional que consagrou a série, Strikers aposta em um sistema de combate no estilo Musou, trazendo batalhas frenéticas contra dezenas de inimigos ao mesmo tempo.

Para mais dicas e estratégias que vão transformar sua experiência em Persona 5 Strikers, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

