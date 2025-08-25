Logo R7.com
Pete Parsons deixa a Bungie – fim de uma era ou só mais um capítulo do drama gamer?

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Se existe estúdio que já viveu de tudo — da glória absoluta ao caos corporativo — esse estúdio é a Bungie. E agora, o homem que carregava a coroa nos últimos anos, Pete Parsons, anunciou que está largando o trono de CEO depois de mais de duas décadas na casa.

