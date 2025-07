Phantom Blade Zero e seus 22 minutos de porradaria estilosa: agora sim a China resolveu dar voadora com classe Senhoras e senhores, preparem os olhos e as palmas das mãos: a S-Game largou um vídeo de gameplay de Phantom Blade Zero com mais de... Game Hall|Do R7 29/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 12h38 ) twitter

Senhoras e senhores, preparem os olhos e as palmas das mãos: a S-Game largou um vídeo de gameplay de Phantom Blade Zero com mais de 20 minutos. Sim, vinte e dois minutos de uma sinfonia de espadadas, esquivas no último milésimo de segundo, e um combate que parece ter saído diretamente de um karaokê cyberpunk onde o DJ só toca música de filme de samurai psicótico com trauma não resolvido.

Para saber mais sobre essa experiência de jogo única e cheia de ação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

