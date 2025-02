Phantom Blade Zero: Quando o Sucesso de um Jogo Faz Todo Mundo Querer um Pedaço do Bolo Parece que a S-GAME está surfando a onda do sucesso de Black Myth: Wukong, que, convenhamos, chegou chutando a porta e mostrando que... Game Hall|Do R7 22/01/2025 - 11h47 (Atualizado em 22/01/2025 - 11h47 ) twitter

Parece que a S-GAME está surfando a onda do sucesso de Black Myth: Wukong, que, convenhamos, chegou chutando a porta e mostrando que os chineses estão no game para valer. Com mais de 20 milhões de cópias vendidas no primeiro mês e números de jogadores simultâneos no Steam que fariam até a Rockstar suar, Wukong não só virou um fenômeno, mas também abriu as portas para outros títulos AAA chineses, como o tão aguardado Phantom Blade Zero.

Para saber mais sobre o impacto e as expectativas em torno de Phantom Blade Zero, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

