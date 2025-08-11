Physint de Hideo Kojima vai demorar tanto que vai sair no PlayStation 9 Kojima… sempre ele. O homem, o mito, o único capaz de vender um trailer de 9 minutos com zero gameplay e fazer metade da internet chorar... Game Hall|Do R7 11/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h39 ) twitter

Game Hall

Kojima… sempre ele. O homem, o mito, o único capaz de vender um trailer de 9 minutos com zero gameplay e fazer metade da internet chorar de emoção. Pois é, Physint, o “grande retorno” dele ao gênero espionagem/ação, está — segura essa — na fase conceitual. Traduzindo do Kojimês: ele tá sozinho, comendo miojo às 3 da manhã, rabiscando umas ideias num guardanapo, provavelmente com uma foto do Snake do lado e pensando “e se…?”.

Para mais detalhes sobre essa espera insana e o futuro de Kojima, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

