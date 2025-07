Playdead vai remover Limbo e Inside do GOG porque briga de tiozão dá mais audiência que final de Copa 🧓🏽 Senta que lá vem textão do Tio RumbleTech com o café ralo e o deboche fervendo. GOG, aquele oásis retrô onde a gente compra jogo... Game Hall|Do R7 15/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 15/07/2025 - 19h57 ) twitter

Game Hall

Senta que lá vem textão do Tio RumbleTech com o café ralo e o deboche fervendo. GOG, aquele oásis retrô onde a gente compra jogo indie achando que tá ajudando a indústria a respirar arte, anunciou que Limbo e Inside vão dar tchau no dia 17 de julho. Isso mesmo, molecada. Dois dos jogos mais aclamados da vibe “não sei se isso é arte ou depressão interativa” vão desaparecer da plataforma — sem nota de patch, sem atualização, sem nem um emoji triste.

