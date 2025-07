Playoffs da South America League: BR tá ON demais no R6 E aí, tropa tática do mouse leve e do headset caro! Chegou a hora de mostrar pro mundo que o Brasil não só joga Rainbow Six, como DOMINA... Game Hall|Do R7 15/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 09h37 ) twitter

Game Hall

E aí, tropa tática do mouse leve e do headset caro! Chegou a hora de mostrar pro mundo que o Brasil não só joga Rainbow Six, como DOMINA! A South America League 2025 chegou na fase dos playoffs, e sabe quem tá lá? SÓ OS BRABOS. SEIS TIMES DO BRASIL, meu parceiro! E o objetivo? Vaga na Esports World Cup na Arábia Saudita e ponto pro Six Invitational 2026 em Paris.

