PlayStation 5 bate 80 milhões de unidades vendidas Número inclui consoles enviados às lojas; vendas de jogos e lucro também subiram, e a mídia física segue virando peça de museu. Fala... Game Hall|Do R7 08/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h38 )

Game Hall

Número inclui consoles enviados às lojas; vendas de jogos e lucro também subiram, e a mídia física segue virando peça de museu.

