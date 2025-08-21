PlayStation 5 sofre reajuste de preços nos Estados Unidos
O PlayStation 5 vai pesar um pouco mais no bolso dos jogadores norte-americanos. A Sony confirmou, através de comunicado oficial no PS Blog, que os preços do console sofrerão reajuste nos Estados Unidos a partir do dia 21 de agosto de 2025.
Para saber mais sobre os novos preços e o impacto no mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
