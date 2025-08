PlayStation 6 e Project Canis – Vazamento técnico revela potência gráfica e promessas em papel alumínio Olha só quem tá tentando justificar um futuro de 499 dólares com gráficos que prometem derreter a realidade digital mais rápido que... Game Hall|Do R7 01/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Olha só quem tá tentando justificar um futuro de 499 dólares com gráficos que prometem derreter a realidade digital mais rápido que a sua placa de vídeo de 2020 com thermal pad vencido: o tal do PlayStation 6. E não vem sozinho não, tá chegando com um “irmãozinho” portátil chamado de Project Canis, porque aparentemente até o codinome já vem com cara de cachorro querendo carinho — ou nesse caso, investimento. Vamos parar com os panfletos de hype e falar tecnicamente, como gente grande. Ou como eu gosto de dizer: como o PC Master Race gostaria que todo mundo aprendesse a falar.

Para mais detalhes sobre as promessas e especificações do PlayStation 6 e Project Canis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Jogos cooperativos bombam na Steam em 2025 e viram o novo rolê online favorito

Just Dance 2026 chega em outubro com Madonna, Dua Lipa e Smash Mouth

Baldur’s Gate 3 continua sendo o RPG mais importante da década?