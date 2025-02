PlayStation Plus em março tá só porrada! Dragon Age, Sonic Colors e Tartarugas Ninja no rolê! E aí, tropa da PlayStation Plus! 🎮🔥 Março chegou daquele jeito e trouxe três jogaços pra galera botar na conta sem gastar nada além... Game Hall|Do R7 27/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h27 ) twitter

E aí, tropa da PlayStation Plus! Março chegou daquele jeito e trouxe três jogaços pra galera botar na conta sem gastar nada além da assinatura. Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate e Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection vão estar disponíveis de 4 a 31 de março pra quem é membro do PS Plus. Então, já separa espaço no HD, porque o mês tá recheado de aventura épica, velocidade insana e pancadaria nostálgica!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades!

