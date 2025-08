PlayStation revela vários detalhes de Silent Hill f Japão dos anos 60, menina fugindo de casa e sanidade derretendo igual manteiga no micro-ondas? Me segura que eu vou! Ai meu coração... Game Hall|Do R7 02/08/2025 - 10h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Japão dos anos 60, menina fugindo de casa e sanidade derretendo igual manteiga no micro-ondas? Me segura que eu vou! Ai meu coração… ou melhor, minha sanidade! A PlayStation soltou detalhes novinhos sobre Silent Hill f e eu tô aqui me tremendo que nem personagem sem lanterna em neblina! Sim, amores, o novo spin-off da franquia Silent Hill tá vindo aí, e dessa vez com aquela pitada de florzinha assassina, dilemas adolescentes e terror psicológico no Japão dos anos 1960. Tipo uma versão dark de Sakura Card Captors com trauma familiar, entidades esquisitas e um monte de gritaria abafada.

Para mais informações e detalhes completos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Nintendo confirma presença na BGS 2025 com Switch 2 jogável

Nintendo Switch 2 vende 6 milhões em menos de 2 meses

Yakuza Kiwami e Kiwami 2 chegam ao Switch 2 em novembro