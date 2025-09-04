Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Pokémon GO confirma presença no Orgulho Nerd SP 2025

Treinadores, é hora de carregar as Pokébolas e ativar o incenso, porque vem aí mais um encontro que promete ser simplesmente mágico...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Treinadores, é hora de carregar as Pokébolas e ativar o incenso, porque vem aí mais um encontro que promete ser simplesmente mágico! O Pokémon GO vai estar presente na segunda edição do Orgulho Nerd SP, que acontece nos dias 13 e 14 de setembro no Parque Ibirapuera, e eu já tô surtando de tanta fofura só de imaginar.

Não perca a chance de saber mais sobre esse evento incrível e tudo que o Pokémon GO tem a oferecer! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.