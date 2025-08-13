Pokémon Go recebe Eternatus Eternamax no evento “Céus Escuros” Treinadores do meu coração, preparem suas Poké Bolas mais brilhantes e aquele estoque maroto de poções, porque Pokémon Go vai ficar... Game Hall|Do R7 13/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h19 ) twitter

Treinadores do meu coração, preparem suas Poké Bolas mais brilhantes e aquele estoque maroto de poções, porque Pokémon Go vai ficar sombrio – e não é drama, é literalmente sombrio! Entre 18 e 24 de agosto, o mundo todo vai mergulhar no evento “Céus Escuros”, e o grande responsável por isso é ninguém menos que Eternatus, o Pokémon que carrega nas costas (ou tentáculos?) a culpa pelo fenômeno Gigamax e Dinamax.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento incrível e como se preparar para enfrentar Eternatus! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

