Pokémon Go vai transmitir o mundial 2025 em português com time brasileiro de peso 🎮 E aí, treinadores de celular com tela trincada e power bank pendurado no pescoço igual colar de guerreiro! Chegou a hora de gritar... Game Hall|Do R7 02/08/2025 - 16h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 16h37 )

E aí, treinadores de celular com tela trincada e power bank pendurado no pescoço igual colar de guerreiro! Chegou a hora de gritar VAI, DRAGONITE! em português e com emoção, porque o Campeonato Mundial de Pokémon 2025 vai rolar com transmissão oficial em PT-BR nos dias 15 a 17 de agosto, direto de Anaheim, na gringa, e a galera do Brasil tá pesadíssima no elenco, tanto na batalha quanto no microfone!

Não perca a chance de acompanhar tudo isso e muito mais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

