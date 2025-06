POPUCOM já está entre nós! Uma overdose de fofura, caos e cooperação AAAAAAAAAAAAAAA!!! 😱💗 Desculpa, eu precisava começar assim porque POPUCOM finalmente saiu, e eu tô surtando mais do que criança vendo... Game Hall|Do R7 02/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h38 ) twitter

AAAAAAAAAAAAAAA!!! Desculpa, eu precisava começar assim porque POPUCOM finalmente saiu, e eu tô surtando mais do que criança vendo glitter cair do céu! EU TESTEI O JOGO AQUI, CONFERE LÁ. A nova aventura fofa-caótica-purpurinada da GRYPHLINE já chegou no Steam e na Epic Games Store, e se você ainda tá aí se perguntando “mas o que é POPUCOM?”, então senta, respira fundo, segura seu bichinho de pelúcia emocional e vem comigo que eu te explico com amor, ironia e glitter digital.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa nova aventura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

