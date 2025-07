Por que o GTA V Legacy continua mais popular que o Enchanced? GTA V está mostrando que ainda tem muita lenha pra queimar e não deve sair de cena tão cedo. Mesmo depois da chegada da versão Enhanced... Game Hall|Do R7 30/07/2025 - 11h17 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h17 ) twitter

GTA V está mostrando que ainda tem muita lenha pra queimar e não deve sair de cena tão cedo. Mesmo depois da chegada da versão Enhanced no PC, a galera não “largou o osso”. De acordo com o Autoevolution, o Legacy está segurando na faixa de 120 000 a 130 000 jogadores simultâneos, enquanto a versão nova bateu picos maiores no lançamento, mas logo deu aquela esfriada. Segundo o Notebookcheck, hoje o Legacy tem em torno de 86 200 jogadores diários, contra uns 72 000 da Enhanced.

Para saber mais sobre a popularidade do GTA V Legacy, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

