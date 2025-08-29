Logo R7.com
Pragmata e o futuro brilhante (e sedoso) dos cabelos da Capcom

Gente, vocês acreditam que até videogame entra na pauta da hidratação capilar? Pois é, a Capcom resolveu brincar de salão de beleza...

Game Hall|Do R7

Gente, vocês acreditam que até videogame entra na pauta da hidratação capilar? Pois é, a Capcom resolveu brincar de salão de beleza digital e contou que o desenvolvimento de Pragmata trouxe uma novidade que pode impactar todos os próximos jogos feitos na RE Engine: cabelos mais bonitos e realistas!

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa inovação incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

