Pragmata volta dos mortos e promete sci-fi de responsa em 2026 Olha só quem reapareceu do buraco negro do marketing: PRAGMATA. Sim, aquele mesmo jogo da Capcom que todo mundo viu no trailer lá em... Game Hall|Do R7 05/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 11h57 )

Olha só quem reapareceu do buraco negro do marketing: PRAGMATA. Sim, aquele mesmo jogo da Capcom que todo mundo viu no trailer lá em 2020, achou que ia ser tipo um Death Stranding com astronauta da Shopee, e depois simplesmente desapareceu como login do Orkut. Pois bem, ele voltou. E dessa vez, com trailer novo, promessa de lançamento pra 2026, e uma energia tão misteriosa quanto tutorial de Dark Souls em russo.

Para saber mais sobre essa nova aventura espacial e o que a Capcom está preparando, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

