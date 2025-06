Prêmio eSports Brasil 2025 chega com NOVAS categorias, estilo CYBERPUNK e até linha de roupa oficial E aí, tropa do headshot e da play insana, preparados pra maior premiação de games da quebrada latina? O Prêmio eSports Brasil (PeB)... Game Hall|Do R7 11/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 11/06/2025 - 11h17 ) twitter

Game Hall

E aí, tropa do headshot e da play insana, preparados pra maior premiação de games da quebrada latina? O Prêmio eSports Brasil (PeB) já botou a carinha no sol e anunciou que a edição 2025 vai vir pancada, com temática futurista, categorias inéditas e até linha de produtos oficiais — sim, vai ter boné, moletom e acessório pra tu colar nos rolê com o drip do MVP.

Não perca a chance de ficar por dentro de tudo que vai rolar no evento! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

