Preparem-se, pilotos! Mecha BREAK já está oficialmente no ar Finalmente chegou a hora, nobres pilotos. O Mecha BREAK, jogo gratuito de tiro em terceira pessoa com mechas, já está disponível hoje... Game Hall|Do R7 02/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h37 )

Finalmente chegou a hora, nobres pilotos. O Mecha BREAK, jogo gratuito de tiro em terceira pessoa com mechas, já está disponível hoje no Steam, Steam Deck, Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming (via Game Pass Ultimate) e Google Play Games para PC.

Não perca a chance de se juntar à batalha e descubra tudo sobre este emocionante lançamento no nosso parceiro Game Hall!

