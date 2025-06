PS Plus faz 15 anos e decide comemorar com capeta, luta e escalada Gente… 15 anos. Quin-ze. A PlayStation Plus tá comemorando o equivalente a uma debutante dos games, e em vez de valsa, ela trouxe o...

Game Hall|Do R7 26/06/2025 - 01h15 (Atualizado em 26/06/2025 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share