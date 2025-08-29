PS5 Edição Limitada de Ghost of Yotei entra em pré-venda no Brasil em setembro
A Sony anunciou nesta quinta-feira (28) que a aguardada Edição Limitada de Ghost of Yotei chegará em pré-venda no Brasil a partir de 4 de setembro. A coleção especial inclui não apenas o bundle do PS5, mas também tampas para os modelos Slim e Pro e um controle sem fio DualSense com design exclusivo inspirado na estética do jogo.
