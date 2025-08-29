PS5 Edição Limitada de Ghost of Yotei entra em pré-venda no Brasil em setembro A Sony anunciou nesta quinta-feira (28) que a aguardada Edição Limitada de Ghost of Yotei chegará em pré-venda no Brasil a partir de... Game Hall|Do R7 29/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h38 ) twitter

A Sony anunciou nesta quinta-feira (28) que a aguardada Edição Limitada de Ghost of Yotei chegará em pré-venda no Brasil a partir de 4 de setembro. A coleção especial inclui não apenas o bundle do PS5, mas também tampas para os modelos Slim e Pro e um controle sem fio DualSense com design exclusivo inspirado na estética do jogo.

Não perca a chance de garantir sua edição limitada e descubra todos os detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

