PS5 Slim Digital Edition pode ganhar novo modelo com SSD de 825GB A Sony pode estar prestes a lançar um novo modelo do PlayStation 5 Slim Digital Edition com uma diferença técnica importante: o SSD... Game Hall|Do R7 04/09/2025 - 10h38 (Atualizado em 04/09/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

A Sony pode estar prestes a lançar um novo modelo do PlayStation 5 Slim Digital Edition com uma diferença técnica importante: o SSD teria 825GB de armazenamento em vez do 1TB presente na versão atual. A informação foi divulgada pelo insider billbil-kun (via VGC), conhecido por antecipar anúncios de hardware e promoções com alto índice de acerto.

Para mais detalhes sobre essa novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Annapurna Interactive vai levar três segredos guardados a sete chaves pra Tokyo Game Show 2025

Análise | Deserter: Prologue – Stealth gratuito no Steam que surpreende

Hordes of Hunger ganha foice, ataque especial e missão nova