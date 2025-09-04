PS5 Slim Digital Edition pode ganhar novo modelo com SSD de 825GB
A Sony pode estar prestes a lançar um novo modelo do PlayStation 5 Slim Digital Edition com uma diferença técnica importante: o SSD...
A Sony pode estar prestes a lançar um novo modelo do PlayStation 5 Slim Digital Edition com uma diferença técnica importante: o SSD teria 825GB de armazenamento em vez do 1TB presente na versão atual. A informação foi divulgada pelo insider billbil-kun (via VGC), conhecido por antecipar anúncios de hardware e promoções com alto índice de acerto.
