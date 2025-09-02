Logo R7.com
PUBG anuncia collab histórica com G-Dragon: skins, eventos e muito hype no battle royale

O encontro da bala com o beat! Fala, tropinha! Se liga nessa: o PUBG resolveu meter o pé no acelerador de novo e anunciou uma das parcerias...

O encontro da bala com o beat! Fala, tropinha! Se liga nessa: o PUBG resolveu meter o pé no acelerador de novo e anunciou uma das parcerias mais inesperadas do ano. Esquece só roupa de soldado e paraquedas enfeitado — agora o bagulho é estilo e cultura pop. No fim de agosto, durante um show em Las Vegas, o G-Dragon, ícone máximo do K-pop e ex-Big Bang, apareceu num teaser no telão confirmando sua entrada pro universo de PUBG.

