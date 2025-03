PUBG MOBILE 3.7 traz drifts insanos – aprenda a dominar as ruas com estilo! E aí, sobreviventes! Se meter bala não fosse o bastante, agora o PUBG MOBILE quer que você aprenda a fazer drift igual no Velozes ... Game Hall|Do R7 12/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

E aí, sobreviventes! Se meter bala não fosse o bastante, agora o PUBG MOBILE quer que você aprenda a fazer drift igual no Velozes & Furiosos! Desde a atualização 3.6, o sistema de drift chegou ao game, permitindo que os jogadores metam aquela derrapada estilosa com os veículos. Mas agora, com a atualização 3.7, a parada ficou ainda melhor, trazendo ajustes, novas conquistas e desafios específicos pra quem quer virar um mestre do volante!

Não perca a chance de se tornar um expert em drifts e conferir todas as novidades! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Os Jogos Mais Baixados da PlayStation Store em Fevereiro – Quem Mandou no Mês?

Mecha BREAK arma seu primeiro torneio global de eSports antes do lançamento!

Lenovo Legion Go S: O portátil gamer que promete quebrar tudo