PUBG Mobile: Códigos grátis de agosto 2025 pra garantir skin, UC, traje e até Passe Royale! Se tem uma coisa que o Marcelo Mendes, vulgo Tio Marcelão, entende tão bem quanto dar tiro certeiro em Call of Duty e pilotar tanque... Game Hall|Do R7 03/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 03/08/2025 - 15h18 )

Game Hall

Se tem uma coisa que o Marcelo Mendes, vulgo Tio Marcelão, entende tão bem quanto dar tiro certeiro em Call of Duty e pilotar tanque em Battlefield, é pegar aquele loot grátis maroto no PUBG Mobile, meu parceiro! E hoje, o tiozão tá aqui pra te entregar a listinha sagrada dos códigos ativos no game, pra você sair estourando como se tivesse ganhado o drop vermelho antes de todo mundo. Tem UC, skin, traje, passe, fragmento… só não tem desculpa pra ficar de visual padrão.

Não perca a chance de garantir seus brindes! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

