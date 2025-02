PUBG MOBILE GLOBAL OPEN 2025: O Uzbequistão vai tremer com os maiores nomes do Battle Royale Salve, tropa! Se liga que o PUBG MOBILE GLOBAL OPEN 2025 (PMGO 2025) tá chegando naquele pique pra agitar o cenário global de esports... Game Hall|Do R7 17/01/2025 - 12h47 (Atualizado em 17/01/2025 - 12h47 ) twitter

Salve, tropa! Se liga que o PUBG MOBILE GLOBAL OPEN 2025 (PMGO 2025) tá chegando naquele pique pra agitar o cenário global de esports. Com um prêmio boladíssimo de US$ 500 mil, o evento vai trazer as melhores equipes do mundo pra um confronto insano lá no Uzbequistão. Bora saber mais porque o bagulho vai ser frenético!

Não perca a chance de ficar por dentro de tudo sobre esse evento épico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

