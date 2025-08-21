PUBG Mobile traz modo Caçada Letal: pega-pega insano com Predador e Sobreviventes E aí, sobreviventes e caçadores? Se liga nessa: a Krafton e a Lightspeed Studios resolveram que só dar tiro e lootear não tava sendo... Game Hall|Do R7 21/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 21/08/2025 - 17h40 ) twitter

Game Hall

E aí, sobreviventes e caçadores? Se liga nessa: a Krafton e a Lightspeed Studios resolveram que só dar tiro e lootear não tava sendo o suficiente no PUBG Mobile, então meteram um modo novo chamado Caçada Letal. E mano, já digo: isso não é só um “modinho extra”, é quase outro game dentro do jogo.

Consulte no nosso parceiro Game Hall para saber tudo sobre essa nova experiência no PUBG Mobile!

