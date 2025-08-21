Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

PUBG Mobile traz modo Caçada Letal: pega-pega insano com Predador e Sobreviventes

E aí, sobreviventes e caçadores? Se liga nessa: a Krafton e a Lightspeed Studios resolveram que só dar tiro e lootear não tava sendo...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

E aí, sobreviventes e caçadores? Se liga nessa: a Krafton e a Lightspeed Studios resolveram que só dar tiro e lootear não tava sendo o suficiente no PUBG Mobile, então meteram um modo novo chamado Caçada Letal. E mano, já digo: isso não é só um “modinho extra”, é quase outro game dentro do jogo.

Consulte no nosso parceiro Game Hall para saber tudo sobre essa nova experiência no PUBG Mobile!

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.